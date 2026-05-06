Стоматолог объяснила, как удаление зуба меняет овал лица

Ортодонт Егорова: изменения овала лица заметны в первый год после удаления зуба
Удаление жевательного зуба может стать причиной заметных эстетических изменений, которые отражаются на внешнем виде всего нижнего отдела лица. Об этом газете «Известия» рассказала стоматолог-ортодонт клиники «Атрибьют» Ольга Егорова.

Специалист объяснила, что после удаления зуба кость в области дефекта со временем перестает получать привычную нагрузку и начинает уменьшаться в размере. Первые признаки изменений можно увидеть уже спустя две-три недели, а внешние признаки — через два-три месяца. В течение первого года объем костной ткани может снизиться более чем на четверть, после чего этот процесс продолжается, но немного медленнее.

По словам стоматолога, наиболее заметные изменения происходят в первый год после удаления зуба. В дальнейшем процесс атрофии становится медленнее, однако не заканчивается полностью. Потеря опоры отражается на мягких тканях лица, уменьшая поддержку щек. Также могут формироваться западение в области отсутствующего зуба, усиливаться носогубные складки и появляться асимметрия нижней трети лица. Вместе с этим соседние зубы смещаются, а нагрузка на жевательные мышцы перераспределяется.

Ортодонт добавила, что скорость изменений зависит от возраста пациента, плотности костной ткани и общего состояния его полости рта. При этом чем дольше нет зуба, тем сложнее оказывается восстановление. Многие совершают ошибку, пытаясь компенсировать изменения внешности с помощью косметологических процедур.

«Филлеры и SMAS-лифтинг работают с мягкими тканями, но не устраняют главную причину — потерю костной и зубной опоры. В результате эффект оказывается временным и частичным», — предупредила эксперт.

Она добавила, что изменения внешнего вида начинаются с глубинных структур. Уменьшается объем кости, что приводит к изменению прикуса, смещению зубов и перераспределению нагрузки на мышцы.

Ранее стоматолог объяснил, как ожирение связано с риском потери зубов.

 
