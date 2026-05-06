В Госдуме высказались против запрета иностранной музыки на выпускных

Запрет некоторых российских школ включать иностранную музыку на выпускных — это «странное толкование» закона о защите родного языка. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.

По словам депутата, он «не может поверить» в то, что некоторые учебные заведения не позволяютмолодым россиянам танцевать на выпускных вечерах под хиты заграничной эстрады.

Парламентарий считает, что дети не видят разницы между американской исполнительницей Уитни Хьюстон и российской певицей Надеждой Кадышевой, для них их произведения всего лишь обычная музыка, которая «не несет в себе ничего, кроме искусства».

Милонов пообещал, что совместно с коллегами по «Единой России» поднимет вопрос о внесении ряда изменений в российское законодательство, чтобы не допустить подобного непонимания со стороны учебных заведений.

В 2026 году последний звонок прозвенит для российских школьников 26 мая, во вторник. Такие рекомендации Министерство просвещения России направило во все регионы страны. В 2025 году школьный праздник проводили 24 мая. Однако окончательное решение о дате праздника школа принимает сама и с учетом конкретных обстоятельств может перенести торжество на другой день.

