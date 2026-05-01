Названа дата городского выпускного в Москве

Городской выпускной, приуроченный к окончанию учебного года 2025/2026, состоится в Москве на ВДНХ. Праздничные мероприятия начнутся вечером 26 июня и продлятся до 6:00 следующего утра, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Подготовили для ребят большую программу, включая активности на интерактивных музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев», — отметил он.

Участие в празднике смогут принять только выпускники и их сопровождающие, так как доступ на центральную территорию ВДНХ будет осуществляться по индивидуальным браслетам с QR-кодом. По словам Собянина, ожидается, что на городском выпускном соберутся около 40 тыс. человек.

Российским школам было рекомендовано провести выпускные мероприятия 27 июня.

