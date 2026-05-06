В Нижневартовске мужчина избивал девушку у подъезда и попал на видео

Молодой человек напал на девушку возле дома в Нижневартовске

В Нижневартовске мужчина нокаутировал девушку после ссоры на улице, сообщил Telegram-канал «Первый Нижневартовский».

Инцидент произошел 4 мая у подъезда жилого дома и был зафиксирован камерой домофона.

Судя по записи, сначала между парой возникла словесная ссора. Девушка пыталась уйти, однако молодой человек удерживал её и несколько раз грубо толкал на скамейку.

В какой-то момент конфликт перерос в физическое насилие — мужчина нанес девушке сильный удар в голову, после чего затащил её в подъезд.

В городском управлении МВД подтвердили, что знают о произошедшем. По факту инцидента проводится проверка.

