Юрист усомнился в конституционности мониторинга соцсетей для контроля за поведением молодежи

В России планируют создать кибердружины и медиапатрули, основной задачей которых станет выявление деструктивного контента в соцсетях молодежи. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «Газете.Ru», что законно мониторить можно будет публичные посты, просмотр же личных переписок противоречит Конституции РФ.

«Новая программа предполагает привлечение специализированных структур, таких как «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», который использует автоматизированные системы для анализа данных. Правительство обосновывает необходимость мониторинга требованиями защиты молодежи от «деструктивного контента». При этом мониторингу подлежит только открытая (публичная) информация в соцсетях. Мониторинг личных переписок, в отличие от публичных постов, без судебного решения формально противоречит Конституции, однако как будет на практике, пока сказать сложно», — сказал он.

Хаминский подчеркнул, что меры не должны нарушать право на частную жизнь, а также подвергать риску утечки личные данные россиян.

«Вопрос конституционности, в частности, возможности нарушений право на тайну переписки и частную жизнь, является, безусловно, важным. Власти заявляют, что «принудительного сбора данных не проводится», и мониторинг направлен на выявление опасного контента, а не на слежку за конкретными подростками. Огромный массив данных, который будет собираться системами мониторинга, неизбежно будет содержать персональные данные пользователей. Однако гарантий, исключающих утечки этих данных, нет», — добавил он.

5 мая премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие четыре года. План, который был разработан Федеральным агентством по делам молодежи при участии федеральных ведомств и регионов, касается школ, вузов, работы в интернете и патриотических организаций. Данный документ предполагает 41 мероприятие, в частности, планируется создать кибердружины и медиапатрули для выявления деструктивного контента среди молодежи.

Как заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, этот комплекс мер позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний.

Ранее стало известно, что в России несовершеннолетние преступники будут вовлекаться в патриотические мероприятия.