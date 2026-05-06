Врач назвала лучший продукт для защиты сосудов от холестерина

Лимон за счет комплекса флавоноидов, антиоксидантов, калия и магния может защитить сосуды и помешать холестерину окисляться, что снизит риски для кровообращения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, данный продукт за счет своего состава не дает свободным радикалам разрушать клетки и запускать процессы ускоренного старения. Врач отметила, что наибольшая опасность для сосудов связана с хроническим воспалением и свободнорадикальными процессами, которые повреждают внутреннюю поверхность сосудов, ухудшают кровообращение и создают условия для атеросклеротических бляшек.

«Когда окисляются клеточные мембраны, клетка повреждается, а выработка энергии и обменные процессы нарушаются. Сам по себе холестерин не так страшен: он входит в состав клеточных мембран, нужен для гормонов, деления клеток и других процессов. Опасность возникает, когда холестерин окисляется: это может нарушать кровообращение, повышать жесткость сосудов, менять реологию крови, приводить к тромбам и сосудистым катастрофам», — подчеркнула Соломатина.

Она добавила, что особенно много полезных веществ содержится в белых прожилках и кожуре лимона. Однако предварительно последнюю важно хорошо промыть. Для поддержания сосудов в рацион можно включать грейпфруты, мандарины, чернику, голубику, ежевику, клюкву, бруснику, малину, клубнику и виноград, заключила эксперт.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко до этого говорила, что риск развития сердечно-сосудистых нарушений, включая инфаркт, могут увеличить фастфуд, хронический стресс и наследственность. По ее словам, опасность начинается тогда, когда объем талии у женщин превышает 80 сантиметров, а у мужчин – 94. Врач отметила, что улучшить жизненный показатель поможет увеличение физической активности. Это нормализует вес и артериальное давление, которое является еще одним фактором риска.

