Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Врач назвала лучший продукт для защиты сосудов от холестерина

Врач Соломатина: лимон защитит сосуды от холестерина
Shutterstock

Лимон за счет комплекса флавоноидов, антиоксидантов, калия и магния может защитить сосуды и помешать холестерину окисляться, что снизит риски для кровообращения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, данный продукт за счет своего состава не дает свободным радикалам разрушать клетки и запускать процессы ускоренного старения. Врач отметила, что наибольшая опасность для сосудов связана с хроническим воспалением и свободнорадикальными процессами, которые повреждают внутреннюю поверхность сосудов, ухудшают кровообращение и создают условия для атеросклеротических бляшек.

«Когда окисляются клеточные мембраны, клетка повреждается, а выработка энергии и обменные процессы нарушаются. Сам по себе холестерин не так страшен: он входит в состав клеточных мембран, нужен для гормонов, деления клеток и других процессов. Опасность возникает, когда холестерин окисляется: это может нарушать кровообращение, повышать жесткость сосудов, менять реологию крови, приводить к тромбам и сосудистым катастрофам», — подчеркнула Соломатина.

Она добавила, что особенно много полезных веществ содержится в белых прожилках и кожуре лимона. Однако предварительно последнюю важно хорошо промыть. Для поддержания сосудов в рацион можно включать грейпфруты, мандарины, чернику, голубику, ежевику, клюкву, бруснику, малину, клубнику и виноград, заключила эксперт.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко до этого говорила, что риск развития сердечно-сосудистых нарушений, включая инфаркт, могут увеличить фастфуд, хронический стресс и наследственность. По ее словам, опасность начинается тогда, когда объем талии у женщин превышает 80 сантиметров, а у мужчин – 94. Врач отметила, что улучшить жизненный показатель поможет увеличение физической активности. Это нормализует вес и артериальное давление, которое является еще одним фактором риска.

Ранее был назван самый эффективный тип тренировок для восстановления сосудов.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!