Общество

Названы факторы, повышающие риск болезней сердца и сосудов

Врач Романенко: фастфуд повышает риск болезней сердца и сосудов
Риск развития сердечно-сосудистых нарушений, включая инфаркт, могут увеличить фастфуд, хронический стресс и наследственность. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, опасность начинается тогда, когда объем талии у женщин превышает 80 сантиметров, а у мужчин – 94. Врач отметила, что улучшить жизненный показатель поможет увеличение физической активности. Это нормализует вес и артериальное давление, которое является еще одним фактором риска.

«Если давление часто поднимается выше 138 на 80, это со временем может привести к развитию гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Избежать этого также поможет изменение пищевого рациона, в частности сокращения в нем поваренной соли. Норма ее употребления в день – 5–6 граммов», — сказала Романенко.

Она добавила, что болезни сердца и сосудов могут возникнуть из-за нарушения липидного состава крови, что зачастую происходит из-за злоупотребления фастфудом, полуфабрикатами и жирными продуктами. Кроме того, важно научиться справляться со стрессом, заключила эксперт.

Врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов до этого говорил, что недостаток сна может негативно повлиять на здоровье сердца и сосудов, а также нарушить естественные механизмы восстановления организма и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, только во время глубокого сна сердечно-сосудистая система восстанавливается.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя подолгу сидеть в бане.
 
