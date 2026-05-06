Неизвестные отрезали хвост и сломали лапу коту в российском регионе

В Братске Иркутской области разыскивают причастных к жестокому обращению с животным, сообщает IrCity.

По данным зоозащитников, инцидент произошел 30 апреля у дома № 5 в переулке Новом. Неизвестные отрезали животному хвост и сломали лапу — рентген показал перелом со смещением. Очевидцы сообщили, что на месте видели группу подростков.

Пострадавшего кота, которого назвали Рыжиком, доставили в ветеринарную клинику. Он уже перенес операцию, однако его состояние остается тяжелым.

«Хвост был отрезан практически от самого позвоночника, остались только мягкие ткани. Сейчас очень нужен повторный рентген, чтобы понять, как идет восстановление», — рассказали в группе приюта «Приют Кошкин Дом Братск» во «ВКонтакте».

Заявление по факту случившегося уже поступило в полицию, проводится проверка. К ситуации также подключился депутат Артем Семенков, пообещавший содействие в разбирательстве.

В конце апреля волонтеры спасли собаку, привязанную цепью к железнодорожным путям под Екатеринбургом. Они прибыли на место к тому моменту, когда один состав уже остановился, и машинист бежал отвязывать животное. Он отметил, что живодеры нарочно привязали цепь вокруг опоры и к тугому ошейнику собаки. Ее описывают как крупную, «очень добрую и терпеливую» собаку уличного содержания в возрасте около трех лет. У нее выявили перелом пальца и резаную рану с абсцессом.

