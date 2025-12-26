Россиянам напомнили о дополнительных механизмах отбора абитуриентов в вузах

Эксперт Назайкинская: в вузах есть дополнительные испытания для абитуриентов

Для поступления во многие российские вузы необходимо не только сдать ЕГЭ, но и пройти дополнительные испытания для отбора абитуриентов. Об этом в разговоре с «Известиями» заявила профессор бизнес-практики, директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская.

Специалист объяснила, что возможность проводить дополнительные испытания предусмотрены законодательством. По ее словам, такие механизмы отбора уже применяют в ведущих университетах страны, среди которых МГУ и СПбГУ. При этом сдача ЕГЭ также остается обязательным условием для зачисления.

«Абитуриентам, конечно, предстоит сдавать ЕГЭ, но это не является единственным критерием для поступления, и они должны будут пройти дополнительные испытания, которые устанавливаются университетом», — отметила Назайкинская.

Помимо этого, дополнительные испытания введены и на творческих или спортивных направлениях. Абитуриенты должны продемонстрировать свои практические навыки.

Эксперт подчеркнула, что для университетов, у которых нет права проводить такие экзамены, существуют альтернативные варианты.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог до этого заявил, что снижение минимальных проходных баллов по обязательным предметам ЕГЭ может ослабить мотивацию учеников и подорвать авторитет экзаменационной системы.

