Эксперт объяснил, какая опасность подстерегает пользователей публичного Wi-Fi

При использовании общественных сетей Wi-Fi пользователи подвергаются нескольким видам киберугроз. Об этом в беседе с РИАМО предупредил директор по информационной безопасности «Почты Mail» Анатолий Тутынин.

«Одним из самых распространенных методов атак является сниффинг (Sniffing), когда злоумышленник подключается к сети Wi-Fi и перехватывает весь трафик пользователя, проходящий через него, например, личные данные», — отметил эксперт.

Другая популярная схема — создание поддельных точек доступа (Evil Twin) с названиями, похожими на официальные, например Free_Airport_WiFi или Cafe_Guest. Пользователь думает, что подключился к настоящей сети, но на деле его трафик идет через злоумышленника, продолжил Тутынин.

Через общественный Wi-Fi, по его словам, также распространяются вредоносные программы. Вирус может попасть на устройство через системные уязвимости, случайную загрузку зараженного файла или автоматическую атаку. Особенно уязвимы гаджеты без свежих обновлений.

Сенатор Артем Шейкин до этого говорил, что особенно опасно пользоваться публичным Wi-Fi в аэропортах. Люди подключаются к Сети, проверяют почту, открывают банковские приложения, подтверждают входы в сервисы, а затем садятся в самолет и выключают телефон. За время перелета мошенники получают полный простор для действий: меняют пароли, выводят средства, рассылают сообщения от имени жертвы, объяснил он.

