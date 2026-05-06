Во Владивостоке обманутый мошенниками молодой человек стал стрелять по полицейским

Во Владивостоке, находящийся под воздействием телефонных мошенников, молодой человек открыл огонь по сотрудникам полиции. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 21-летний житель Хабаровского края прибыл во Владивосток для выполнения задания своих кураторов. За неделю до этого мошенникам, которые выдали себя в телефонном разговоре за сотрудников спецслужб, удалось запугать его и заставить выполнять их распоряжения. Молодой человек проник во Владивостоке в квартиру якобы «опасного преступника», 16-летняя дочь которого тоже находилась под влиянием мошенников, и стал взламывать сейф с драгоценностями и деньгами. После того как в квартиру прибыл полицейский патруль, мужчина стал угрожать правоохранителям охотничьим ружьем, а затем сделал в их сторону несколько выстрелов. Полицейские обезвредили стрелявшего и задержали его.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. УМВД призвало граждан быть бдительными и напомнило, что никакие следственные действия, оперативные мероприятия и «спецоперации» в телефонном режиме не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов не вербуют граждан в помощники, не просят «поработать под прикрытием» и тем более не дают указаний, связанных с деньгами или силовыми действиями.

