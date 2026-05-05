Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян начали атаковать «поздравлениями» с троянами перед 9 мая

«Мошеловка»: мошенники рассылают вирусы под видом открыток к 9 Мая
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники начали рассылать в мессенджерах поздравления ко Дню Победы, маскируя вредоносные файлы под праздничные открытки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка».

По данным организации, пользователям приходит APK-файл с сообщением о якобы персональном поздравлении от президента или губернатора. Внутри такого файла скрывается троян-стилер, который может похищать данные.

В «Мошеловке» предупредили, что открывать подобные файлы от неизвестных отправителей нельзя.

Согласно еще одной схеме мошенники начали звонить ветеранам с предложениями якобы единовременных выплат ко Дню Победы и просят назвать коды из SMS.

По данным организации, злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда и сообщают о «персональной выплате», для получения которой просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться как к банковским операциям, так и к личным кабинетам, что позволяет мошенникам получить доступ к деньгам или персональным данным.

Ранее россиян предупредили о новой волне мошенничества перед экзаменами.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!