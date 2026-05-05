Россиян начали атаковать «поздравлениями» с троянами перед 9 мая

Злоумышленники начали рассылать в мессенджерах поздравления ко Дню Победы, маскируя вредоносные файлы под праздничные открытки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка».

По данным организации, пользователям приходит APK-файл с сообщением о якобы персональном поздравлении от президента или губернатора. Внутри такого файла скрывается троян-стилер, который может похищать данные.

В «Мошеловке» предупредили, что открывать подобные файлы от неизвестных отправителей нельзя.

Согласно еще одной схеме мошенники начали звонить ветеранам с предложениями якобы единовременных выплат ко Дню Победы и просят назвать коды из SMS.

По данным организации, злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда и сообщают о «персональной выплате», для получения которой просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться как к банковским операциям, так и к личным кабинетам, что позволяет мошенникам получить доступ к деньгам или персональным данным.

