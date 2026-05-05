Работодатели массово отказывают кандидатам в работе из-за профессионализма

Сверхквалифицированным соискателям становится сложнее найти работу
Каждый четвертый россиянин получал отказ в трудоустройстве из-за избыточной квалификации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса портала SuperJob.

В публикации отмечается, что в 2026 году российские компании стали чаще отвечать отказом подобным кандидатам. По данным портала, если год назад ответ «никогда» дали 8% опрошенных работодателей, то сегодня — уже 17%.

Аналитики объяснили данный рост изменением баланса спроса и предложения на рынке труда — от рынка соискателя произошло возвращение к конкурентному рынку труда.

В публикации отмечается, что мужчин, которые считают, что их не принимали на работу по причине overqualified, оказалось больше, чем женщин — 28 и 21% соответственно.

До этого карьерный консультант на сервисе «Профи.ру» Владислав Таушанков рассказал, что во время испытательного срока работодатель оценивает профессиональные навыки и личностные качества нового работника, а затем принимает решение о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее HR-эксперт объяснила, как соискателям добиться более высокой зарплаты.

 
