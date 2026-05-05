Россиянам рассказали, как успешно пройти испытательный срок

Во время испытательного срока работодатель оценивает профессиональные навыки и личностные качества нового работника, а затем принимает решение о дальнейшем сотрудничестве. Об этом газете «Известия» рассказал карьерный консультант на сервисе «Профи.ру» Владислав Таушанков.

Специалист объяснил, что универсальных критериев оценки сотрудников на испытательном сроке не существует. Однако на практике большинство работодателей часто обращают внимание на скорость выполнения задач, соблюдение корпоративных правил, способность адаптироваться в коллективе, а также уровень ответственности и самостоятельность работника.

При этом, по словам эксперта, одну из главных ролей играют неформальные факторы, такие как регулярные жалобы, частые перерывы и отсутствие обратной связи. В таких случаях у работодателя может сложиться негативное впечатление о сотруднике.

Консультант подчеркнул, что одним из самых важных навыков при адаптации на новом месте становится умение понимать ожидания руководителя и других коллег. Поэтому в первый рабочий месяц стоит фиксировать основные требования и наблюдать за процессами. При этом важно, чтобы стремление проявить себя было взвешенным и не мешало уже существующим процессам.

«Важно быть проактивным, но не растворяться в работе полностью. Сотруднику нужно сохранять собственные ценности и здравый подход к задачам», — предупредил специалист.

В большинстве случаев особенно значимыми становятся первые недели работы. В это время следует показать свою вовлеченность в процесс и интерес к задачам. Не менее важно изучить продукты компании, ее процессы и внутренние метрики. При возникновении каких-либо трудностей эксперт посоветовал обсуждать их с руководителем и предлагать возможные пути решения.

Начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина до этого говорила, что долгий ответ рекрутера может говорить о его забывчивости или плохой организации работы. Кроме того, по ее словам, причиной затяжного ответа могут оказаться изменения в требованиях к кандидату, о которых рекрутеры не сообщают каждому соискателю.

