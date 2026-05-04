Энергообъект на севере Украины получил повреждения

Черниговоблэнерго: в Черниговской области без света остались 14 тысяч абонентов

В Черниговской области на севере Украины энергетический объект получил повреждения на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба компании «Черниговоблэнерго».

Отмечается, что без электричества остались 14 тысяч абонентов в Черниговской области. Поврежденный объект расположен в Новгород-Северском районе.

Также глава администрации Днепропетровской области Александр Ганжа в своем Telegram-канале сообщил, что на юго-востоке Украины повреждены сразу несколько объектов инфраструктуры.

По его словам, повреждения зафиксированы в трех районах области.

28 апреля национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала, что сразу восемь областей страны остались без света из-за повреждения инфраструктуры.

Отключения электричества произошли в Сумской, Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Одесской, Полтавской, Харьковской областях и на подконтрольных украинским властям территориях Херсонской и Запорожской областей. Всего полностью или частично обесточены более 100 населенных пунктов.

Ранее в Киеве наблюдались перебои со светом из-за взрыва трансформатора.