Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Энергообъект на севере Украины получил повреждения

Черниговоблэнерго: в Черниговской области без света остались 14 тысяч абонентов
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Черниговской области на севере Украины энергетический объект получил повреждения на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба компании «Черниговоблэнерго».

Отмечается, что без электричества остались 14 тысяч абонентов в Черниговской области. Поврежденный объект расположен в Новгород-Северском районе.

Также глава администрации Днепропетровской области Александр Ганжа в своем Telegram-канале сообщил, что на юго-востоке Украины повреждены сразу несколько объектов инфраструктуры.

По его словам, повреждения зафиксированы в трех районах области.

28 апреля национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала, что сразу восемь областей страны остались без света из-за повреждения инфраструктуры.

Отключения электричества произошли в Сумской, Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Одесской, Полтавской, Харьковской областях и на подконтрольных украинским властям территориях Херсонской и Запорожской областей. Всего полностью или частично обесточены более 100 населенных пунктов.

Ранее в Киеве наблюдались перебои со светом из-за взрыва трансформатора.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!