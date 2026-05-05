«Аэрофлот» отменил часть рейсов на фоне ограничений в Москве

«Аэрофлот» объявил о переносе и отмене рейсов из-за ограничений в аэропортах РФ

«Аэрофлот» заявил о вынужденной корректировке расписания. Как отметили в пресс-службе компании, часть рейсов пришлось перенести по времени, а часть — отменить.

Причиной такого решения в сообщении названы временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов, введенные сегодня в Шереметьево и других аэропортах.

«Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета»», — говорится в сообщении.

В компании обратили внимание пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота».

До этого стало известно, что с 19:07 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту Шереметьево, где рейсы до этого отправлялись и принимались по согласованию с соответствующими органами.

Ранее перебои в работе аэропорта Сочи привели к задержке более полусотни рейсов.