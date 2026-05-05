Посвященный Дню Победы баннер испортили вандалы в Орле

В Орле неизвестные испортили баннер, который был повешен в честь Дня Победы. Об этом сообщает городская администрация.

Инцидент произошел под смотровой площадкой на набережной Дубровинского. Один из крупнейших баннеров, посвященных празднику, получил серьезные повреждения — неизвестные вандалы проделали в нем дыру. Коммунальщики уже готовят заявление в полицию.

В ближайшее время специалисты проведут временную реставрацию конструкции. Затем последует полное восстановление испорченной секции. Правоохранителям предстоит найти причастных к акту вандализма.

