Мужчина сорвал Знамя Победы в Красноярске и попал на видео

В Красноярске мужчина сорвал со здания Знамя Победы

В Красноярске 41-летний мужчина сорвал со здания Знамя Победы и попал на видео. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 30 апреля на улице Петра Словцова. Злоумышленник подошел к зданию, где на кронштейне был закреплен символ воинской славы. Мужчина схватился за древко, сломал его и швырнул Знамя Победы на землю — этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

