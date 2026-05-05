Корь выявили у одного из сотрудников МГУ

В Москве у одного из сотрудников МГУ выявили корь
В Москве выявили случай кори в стенах МГУ. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости.

Инфекцию зафиксировали 4 мая, зараженным оказался сотрудник факультета вычислительной математики и кибернетики. Специалисты надзорного ведомства незамедлительно начали эпидемиологическое расследование.

Специалисты уже определили круг контактных лиц. Со студентами и персоналом факультета проводят разъяснительную профилактическую работу.

До этого о выявлении случая кори в МГУ сообщалось в январе. В тот раз заболевание зафиксировали у студента факультета психологии. Оказалось, что в кругу его контактных лиц было 40 человек.

Ранее в Лондоне выявили случаи заражения быстрораспространяющейся корью.

 
