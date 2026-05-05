Экс-мэру Петрозаводска избрали меру пресечения по делу об уклонении от уплаты налогов

Экс-мэру Петрозаводска избрали запрет действий в деле об уклонении от уплаты налогов

Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для двух фигурантов, обвиняемых по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

По информации источника, следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении фигурантов Г. и Ш. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе запретив обвиняемым покидать место жительства с 22.00 до 06.00 в срок по 27 июня.

Фигуранты были освобождены из-под стражи в зале суда.

Как сообщает ТАСС, речь идет об экс-мэре столицы Карелии и менеджере по персоналу компании «Олония» Галине Ширшиной, а также юристе предприятия Наталье Григорян.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали сеть взаимозависимых юридических лиц, реализовавших упрощенную систему налогообложения, но фактически работали как единая контора под общим брендом. По предварительным данным, из-за действий обвиняемых сумма недоимки в федеральный бюджет превысила 195 млн рублей.

До этого сообщалось о задержании Ширшиной.

