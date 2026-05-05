В Томской области на видео попал медведь, вышедший на трассу к водителям

В Томской области на трассе засняли медведя, который заинтересовался снимавшими его людьми. Об этом сообщает «Регион-70 Томск».
Животного заметили в 20 километрах от Кедрового. На кадрах с места видно, как хищник переходит дорогу, после чего аккуратно приближается к водителям. Однако в какой-то момент по непонятной причине он чего-то испугался и убежал.
«Любопытный, но трусливый медведь», – охарактеризовали животное авторы публикации.
По словам очевидцев, хищник услышал шорох, поэтому поспешил скрыться.
До этого медведь напал на женщину в японском городе Тояма, который расположен в 300 километрах от Токио. 40-летняя женщина отправилась на прогулку вместе с собакой, когда прямо на улице ей встретился хищник.
В результате пострадавшая попала в больницу, ей оказали всю необходимую помощь.
После инцидента местные власти организовали поиски медведя. Также они призвали родителей сопровождать детей по пути в школу.
Ранее в Приморье тигр устроил засаду у туалета и остался незамеченным.