Погибла актриса из клипа «Девочка-война»

В Москве погибла актриса Ксения Добромилова, ее сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской улице. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, девушка фотографировала прокаты байкеров. В это время один из них поставил мотоцикл на заднее колесо, не справился с управлением и сбил девушку.

На место вызвали скорую, прибывшие врачи констатировали множественные переломы, пытались реанимировать ее, но спасти ее не смогли.

Водителя мотоцикла задержали, сообщает Telegram-канал SHOT. Он отказался от госпитализации.

Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский». Ранее она также снялась в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». Ей было 34 года.

