Маск привел слова из романа Достоевского

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск репостнул в социальной сети X цитату из романа русского писателя Федора Достоевского «Неточка Незванова».

Соответствующий пост опубликовал пользователь платформы под ником «Заратустра».

«Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда», — привел автор публикации выдержку из произведения.

По его словам, писатель «уловил суть современного нищающего прогрессивного деятеля на 150 лет раньше своего времени». Речь идет «об убеждении в высшей судьбе, отсутствии пути для ее достижения и страданиях, перерастающих в ненависть к окружающему миру».

Также пользователь отметил, что политика является следствием психологии и самой психологией.

До этого Маск согласился с тем, что произведения Достоевского лучше, чем книги по психологии. Бизнесмен отреагировал на мнение одного из пользователей, выложившего отрывок из романа «Братья Карамазовы» и отметившего, что некоторые книги по психологии «и близко не стоят» к этому фрагменту.

Ранее Маск перечислил девять книг, которые помогли стать ему миллиардером.