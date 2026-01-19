Врач объяснила, как защитить кожу от сухости при частом мытье рук

Частое мытье рук, особенно если после этого следует выход на холод, приводит к сухости кожи и трещинам. Как сохранить ее гладкой, в интервью RT рассказала врач-дерматолог, косметолог Ирина Котова.

Специалист посоветовала использовать мыло для чувствительной или детской кожи, в котором меньше поверхностно-активных веществ. После каждого мытья важно вытирать руки насухо и смазывать кремом, подчеркнула она.

Если кожа сухая и потрескавшаяся, следует использовать жирные кремы с ланолином, вазелином или мочевиной; для ежедневного увлажнения подойдут эмульсии и молочко, отметила Котова.

«Из экстренных мер можно взять жирный крем и нанести под полиэтиленовые перчатки, в этом поспать или побыть пару часов, чтобы кожа максимально напиталась и трещины стали мягче», — добавила врач.

Дерматолог клиники Atribeaute Рузиля Ким (Шарафиева) до этого назвала привычки, которые негативно влияют на кожу зимой.

Одной из главных ошибок, негативно влияющих на кожный барьер в холодное время года, она обозначила привычку очищать кожу до скрипа. Кожный барьер — это сложная система, которую легко нарушить агрессивными средствами и воздействием. Когда кожа «скрипит», это прямой признак того, что защитные липиды смыты, объяснила эксперт.

