Медработница перевела мошенникам более 5 млн рублей, услышав данные коллег

В Курской области мошенники обманули женщину на более чем 5 млн рублей

Жительница Курской области лишилась нескольких миллионов рублей, поверив неизвестным. Об этом сообщает управление МВД по региону.

68-летняя женщина из Курчатова общалась со злоумышленниками в течение месяца. Во время первого звонка лжесотрудники силовых структур заявили, что в больнице, где она работает, произошла утечка данных. Мошенники смогли назвать данные в том числе и коллег пострадавшей.

После утечки информацию якобы получили террористы, которые могут использовать ее в своих целях, а владелице грозит уголовное дело по статье о госизмене.

«Чтобы «спасти» деньги, их нужно было передать лжеспециалисту Росфинмониторинга — при этом аферисты пообещали вернуть всю сумму после завершения расследования», – сообщается в публикации.

В результате она встречалась с курьерами в Курске и Старом Осколе, затем перевела часть суммы сама. Всего она потеряла более пяти миллионов рублей.

Только спустя время, раздумывая о произошедшем, пожилая россиянка все поняла и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

