«Масштабная проблема: в российских регионах закончились два препарата от рака

Два важнейших препарата — этопозид и метотрексат, применяемых для лечения онкологических заболеваний, закончились в аптеках 80 российских регионов. Об этом пишут «Известия».

«Звонки поступают от пациентов от Калининграда до Камчатки. <...> сейчас это масштабная проблема», — заявила член Совета по правам человека при президенте РФ, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.

Этопозид и метотрексат используют при химиотерапии многих опухолевых заболеваний, последний — еще и при лечении ревматоидного артрита, у них нет аналогов, отмечают специалисты. При этом чаще всего их применяют в лечении детей, подчеркивают врачи.

Сообщается, что этопозида нет в аптеках 80 регионов, метотрексата — в 57 регионах.

Согласно данным мониторинга, в последние годы государственные больницы заключают все меньше контрактов на закупку этих препаратов.

Между тем в Росздравнадзоре опровергли нехватку метотрексата и этопозида.

