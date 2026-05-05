Суд в Пензенской области впервые вынес приговор за реабилитацию нацизма

Жителя Пензы осудили на два года условно за реабилитацию нацизма

В Пензенской области суд приговорил 25-летнего жителя региона к двум годам лишения свободы условно за реабилитацию нацизма. Об этом говорится в сообщении областного суда в соцсети «ВКонтакте».

Приговор по данной статье стал первым в регионе. Обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, на два года.

Суд установил, что с ноября 2022 по август 2023 года 25-летний обвиняемый публиковал в открытых сообществах материалы и комментарии, оправдывающие фашизм, нацизм и преступления нацистской Германии в годы Второй мировой войны, а также распространял заведомо ложную информацию о действиях СССР в тот же период.

Дело рассматривалось в особом порядке. При назначении наказания по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ смягчающими обстоятельствами суд назвал признание вины и активное содействие раскрытию и расследованию преступления.

В последнем слове подсудимый пояснил, что считает свои действия ошибкой и глупостью. Он отметил, что его прадед воевал в Великой Отечественной войне. Нацисты совершали чудовищные преступления против людей, а он верил в их пропаганду, однако сейчас он изменил свое отношение к прежним взглядам.

«Его прадед воевал в Великой Отечественной войне. Нацисты совершили чудовищные преступления против людей, а он верил в их пропаганду. Сейчас он изменил свое отношение к прежним взглядам», — заявили в суде.

5 марта скандально известного блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна признали виновным в реабилитации нацизма. Столичный суд отправил его в колонию на 4 года и 6 месяцев за оскорбление памяти героя СССР Александра Матросова, при этом прокурор запрашивал почти 7 лет лишения свободы. Блогер в свою очередь просил не отправлять его за решетку. Маркарян подчеркнул, что не хочет быть «фриком и маргиналом» и намерен стать «примером для других».

Ранее замглавы приморского «Яблока» обвинили в реабилитации нацизма.