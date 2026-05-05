Самарец зверски избил незнакомца за оскорбление супруги

В Самарской области мужчину задержали за избиение из-за слов в адрес жены
Жителя Самарской области подозревают в избиении мужчины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Тольятти. По данным сотрудников правоохранительных органов, 30-летний молодой человек жестоко избил 50-летнего мужчину, с которым раньше не был знаком. Причиной агрессии стали оскорбления в адрес жены младшего участника ссоры.

В результате молодой человек нанес тяжкий вред здоровью оппонента и скрылся. На место прибыли медики, пострадавшего госпитализировали в больницу, откуда персонал обратился в полицию.

«При патрулировании сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, внешне схожего с разыскиваемым и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент фигурант находится под арестом.

Ранее в Омске арестовали мужчин, напавших с собакой на зоозащитницу.

 
