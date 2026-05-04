В Омске арестовали мужчин, напавших с собакой на зоозащитницу

Алексей Филиппов/РИА Новости

В Омске мужчин, натравивших собаку на зоозащитницу, заключили под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«С учетом тяжести преступления, характеристиками обвиняемых, способа, времени и месте совершения ими предполагаемого преступления, степени участия в нем, возможности скрыться и помешать объективному расследованию, суд согласился с ходатайством и избрал меру пресечения», — говорится в сообщении.

Фигурантов взяли под арест на время следствия, следует из сообщения.

35-летняя омская зоозащитница Валерия Белова не выжила после нападения на нее двоих нетрезвых мужчин. Конфликт с ними случился 25 марта, когда женщина выгуливала во дворе дома трех своих собак. На сохранившейся видеозаписи с камеры видеонаблюдения видно, как после словесного конфликта двое мужчин подходят к ней, валят на землю и бьют ногами, в экзекуции участвует и бойцовая собака одного из них. Нападавших отогнали прохожие. В результате избиения женщина получила сотрясение мозга, ушибы рук, ног, почек и поясницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

