Власти Петербурга рассказали о мерах безопасности в День Победы

В Санкт-Петербурге в День Победы будут достаточно серьезные меры безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин, передает РИА Новости.

По его словам, 9 мая будет перекрыта вся центральная часть города, в некоторых случаях будут перекрыты и станции метро на выход.

«Так, будет закрыта станция «Площадь Восстания» на выход в период построения шествия «Бессмертный полк», — сказал чиновник.

Он заявил, что всем желающим поучаствовать в этом шествии предстоит пройти досмотр. Зона досмотра будет находиться в районе площади Александра Невского.

Как рассказал Равин, на мероприятие нельзя будет пройти с любыми колюще-режущими предметами.

«Будет у нас запрещено проходить с флагами других государств, так как у нас акция имеет патриотический характер, мы празднуем День Победы», — продолжил чиновник.

Кроме того, будет запрещено проносить на мероприятие воду, еду, алкоголь и другие напитки, отметил он.

Равин добавил, что в Петербурге 9 мая будут задействованы беспрецедентные силы по обеспечению безопасности.

Парад Победы в Москве в этом году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.