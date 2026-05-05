Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Власти Петербурга рассказали о мерах безопасности в День Победы

В Петербурге заявили, 9 мая будут предприняты серьезные меры безопасности
Olga Gavrilova/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге в День Победы будут достаточно серьезные меры безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин, передает РИА Новости.

По его словам, 9 мая будет перекрыта вся центральная часть города, в некоторых случаях будут перекрыты и станции метро на выход.

«Так, будет закрыта станция «Площадь Восстания» на выход в период построения шествия «Бессмертный полк», — сказал чиновник.

Он заявил, что всем желающим поучаствовать в этом шествии предстоит пройти досмотр. Зона досмотра будет находиться в районе площади Александра Невского.

Как рассказал Равин, на мероприятие нельзя будет пройти с любыми колюще-режущими предметами.

«Будет у нас запрещено проходить с флагами других государств, так как у нас акция имеет патриотический характер, мы празднуем День Победы», — продолжил чиновник.

Кроме того, будет запрещено проносить на мероприятие воду, еду, алкоголь и другие напитки, отметил он.

Равин добавил, что в Петербурге 9 мая будут задействованы беспрецедентные силы по обеспечению безопасности.

Парад Победы в Москве в этом году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!