Стала известна судьба мужчины, надругавшегося над школьницей в подъезде Москвы

В Москве перед судом предстал 37-летний мужчина, который надругался над 16-летней девушкой. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Все случилось 30 августа прошлого года. Злоумышленник подкараулил несовершеннолетнюю в подъезде жилого дома и надругался над ней. Школьница не стала молчать — она сразу рассказала о случившемся родителям, а те немедленно обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов провели все необходимые следственные действия и полностью изобличили преступника. Нагатинский районный суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Ближайшие восемь лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Калининградской области мужчину осудили за надругательство над девочкой.

 
