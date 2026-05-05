В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации после атак украинских дронов

Николаев: режим ЧС регионального характера введен в Чувашии на фоне атак БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Чувашии после атак беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чебоксарам. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба.

Введение режима чрезвычайно ситуации позволит властям оперативно мобилизовать все ресурсы Чувашии для максимально быстрой помощи людям, пострадавшим в результате вражеской атаки, уточнил Николаев.

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки БПЛА повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку. По последним данным, двух человек спасти не удалось, еще 34 получили ранения.

В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.

Ранее Зеленский заявил об ударе «Фламинго» по Чебоксарам.