Врач предупредил об опасности интенсивной работы в огороде

Весной многие люди начинают ездить на дачу, где приступают к интенсивной работе в огороде и саду. Однако за зиму организм отвыкает от такой активной физической нагрузки, поэтому она может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредил кардиолог, заместитель главного врача клиники «Интермедцентр» Бранислав Богунович.

Специалист подчеркнул, что активная работа в огороде особенно вредна для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, нарушение сердечного ритма, а также с болезнями суставов и позвоночника.

«Любая нагрузка, приседания на корточках при артрозе или гонартрозе (заболевание коленного сустава) приводят к тому, что человек просто не сможет нормально работать, поэтому дачники сами себя будут ограничивать в тех нагрузках, которые не могут переносить», — объяснил он.

По словам врача, обратить внимание на свое состояние следует и тем людям, которые раньше не сталкивались с болями в спине и пояснице. Подъем тяжестей и работа в неудобной позе могут стать причиной обострений заболеваний позвоночника. В таких случаях характерным признаком является простреливающая боль, появляющаяся при движении или нагрузке.

Кроме того, опасность представляет труд под открытым солнцем. На перегрев могут указывать головная боль, слабость, головокружение и ухудшение общего самочувствия. Рекомендуется избегать работы в жаркие часы дня, надевать головные уборы и отдавать предпочтение легкой и дышащей одежде.

Кардиолог добавил, что о необходимости прекратить работу сигнализируют резкая слабость, скачки давления, одышка, учащенное сердцебиение и головокружение.

До этого Богунович предупреждал, что работа на улице в жаркую погоду и высокая физическая нагрузка могут стать причиной возникновения инсульта, особенно у пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Эксперт отметил, что первым признаком инсульта зачастую становится потеря сознания.

