Врач предупредил об опасности работы на улице для здоровья

Работа на улице в плохую погоду и высокая физическая нагрузка могут стать причиной возникновения инсульта, особенно у пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредил кардиолог Бранислав Богунович.

Специалист объяснил, что длительное нахождение на улице в жару приводит к обезвоживанию. В итоге пациенты с гипертонией могут столкнуться с гипертоническим кризом, а у некоторых людей, в том числе и у пожилых, давление может упасть.

«Тяжелый физический труд, как правило, приводит к повышению давления: во время нагрузки при мышечном напряжении сужаются сосуды, давление повышается», — объяснил врач.

По его словам, такие изменения могут быть временными. Однако в будущем они способны вызвать появление хронических заболеваний. При этом холодная погода, как и жара, может стать причиной роста артериального давления, являющегося одним из главным факторов риска инсульта.

Кардиолог подчеркнул, что первым признаком инсульта зачастую становится потеря сознания. Кроме того, человек может перестать понимать, что к нему обращаются, начать невнятно отвечать на вопросы и вести себя неадекватно. Также о проблеме свидетельствуют внезапная слабость в руке или ноге, перекос лица, а также невозможность встать или передвигаться.

Академик РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. Алмазова, заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии Александра Конради до этого рассказал «Газете.Ru», несоблюдение указаний врача по приему таблеток от гипертонии значительно увеличивает риски инфаркта и инсульта — примерно в полтора-два раза.

