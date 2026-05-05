«Сравнимо с десертом»: назван неожиданный продукт-рекордсмен по количеству сахара

Нутрициолог Панова: в 100 г кетчупа содержится 12 г сахара
Жиры и сахар, содержащиеся в популярных соусах, не только добавляют к блюду калорий, но и буквально «отключают» рецепторы насыщения. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила нутрициолог Ольга Панова.

«Мозг не получает сигнал «стоп», и вы можете съесть порцию в два-три раза больше обычной. Особенно опасны готовые соусы из магазина. В майонезе производители используют дешевые растительные масла и стабилизаторы, а в кетчупе количество сахара зачастую сравнимо с десертом», — сказала специалист.

Она посоветовала употреблять не более одной столовой ложки майонеза в день, а кетчупа — не более двух. В последнем, по ее словам, содержится 12 г сахара на 100 г продукта, а норма для взрослого человека — всего 30 г в день.

Диетолог Наталья Павлюк до этого объяснила, как правильно выбирать кетчуп.

В первую очередь она рекомендует проверить наличие консервантов и усилителей вкуса, поскольку большое их количество может испортить центры голода и насыщения в структуре головного мозга.

