Россиянам рассказали, как правильно выбирать кетчуп

Кетчуп кетчупу рознь. При его выборе важно обращать внимание на состав. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк.

В первую очередь, по ее словам, необходимо проверить наличие консервантов и усилителей вкуса, поскольку большое их количество может испортить центры голода и насыщения в структуре головного мозга.

«Человек может чувствовать больше голода, чувствовать отвращение к обычной пище, потому что она будет казаться невкусной после усилителей вкуса. Если выбирать кетчупы, то лучше простые. Или заменять их самодельной томатной пастой — самый верный способ», — посоветовала специалист.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого предупреждала, что кетчуп может навредить организму, поскольку в нем содержится сахар.

По словам эксперта, количество сахара может варьироваться в зависимости от производителя, поэтому важно изучать состав продукта, особенно людям с сахарным диабетом.

При этом кетчупы с большим количеством соли могут представлять опасность при гипертонии и почечной недостаточности, отметила врач.

Ранее сообщалось, что в России выросло потребление кетчупа и томатной продукции.