В Ярославской области мужчину задержали за вымогательство денег у бойца СВО

В Ярославской области жителя города Мышкин задержали по подозрению в незаконном лишении свободы и вымогательстве денег у участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, в феврале этого года мужчина вместе с соучастниками силой доставил 44-летнего местного жителя в дом на улице Нагорной. Там злоумышленник потребовал отдать деньги, угрожал и применял физическую силу. Потерпевший выполнил указания.

В тот же период мужчина вымогал 300 тыс. рублей у участника СВО. Фигурант угрожал ему расправой, а также заявлял, что пострадают его близкие. Боец испугался и передал часть суммы.

Преступление раскрыли при совместной работе следователей, сотрудников УФСБ и УМВД. Подозреваемого задержали в момент передачи денег. На него завели два уголовных дела по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).

«Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

