Юрист объяснил россиянам, что делать при невыплате отпускных в срок

Отпускные российским работникам должны перечислять не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Если же в этот срок средства не пришли, стоит принять меры и начать с обращения к руководителю, рассказала RT адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Если деньги не пришли за три дня до отпуска, необходимо в первую очередь обратиться к работодателю с заявлениями в двух экземплярах с требованием выплаты отпускных. Не имея на руках средств, сотрудник имеет право просто перенести отдых и отказаться уходить в отпуск до перечисления денег.

«Если отпускные не были выплачены, то работник имеет право перенести свой отпуск. То есть не выходить в отпуск без отпускных, а перенести его на тот момент, когда он получит средства», — пояснила Ярмуш.

Если даже после обращения к руководству проблема не решится, сотрудник имеет право пожаловаться в трудовую госинспекцию и прокуратуру – ведомства предпишут работодателю устранить нарушение трудового законодательства, заключила юрист.

В Минтруде до этого уточнили, что, если день выплаты отпускных приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше или вместе с зарплатой, но главное — не позже установленного срока, то есть за три дня до начала отдыха.

