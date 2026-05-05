Синоптик прогнозирует дожди в московском регионе

Макарова: около 25 мм осадков выпадет в ближайшие дни в московском регионе
Владимир Астапкович/РИА Новости

В московском регионе на текущей неделе может выпасть около 25 мм осадков. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

Синоптик рассказала, что небольшое количество осадков будет 6 мая, ночью до 1 мм, днем — до 3 мм. Прогнозируется переменная облачность и локальные дожди. Такая же ситуация 7 мая. Ночью преимущественно без осадков,  днем — 2-7 мм, отметила Макарова.

Облачная погода с прояснениями ожидается 8 мая. В большем количестве районов может пройти дождь. Дожди будут идти местами, потому прогноз не означает, что все будет залито, подчеркнула она.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра добавила, что норма по количеству осадков в мае составляет 61 мм, что значительно больше апрельской (37 мм), поэтому небольшие и умеренные дожди полностью вписываются в климатическую норму.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что прогнозы погоды на 9 мая в Москве и Подмосковье сильно варьируются от +10°C в дневные часы до +16-17°C.

Ранее в Стерлитамаке пожаловались на загрязнение воздуха.

 
