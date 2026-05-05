В российском городе пожаловались на загрязнение воздуха

Жительница Стерлитамака в соцсетях пожаловалась на загрязнение воздуха в городе. По ее словам, во вторник, 5 мая, в населенном пункте стало тяжело дышать из-за выбросов.

«Невозможно дышать. Доехав до работы не смогла отдышаться. Першит в горле, глаза слезятся… Сколько превышают выбросы конкретно сегодня?», — написала женщина.

Она добавила, что город стоит «в белом тумане».

4 мая в трех городах республики Башкортостан — Уфе, Стерлитамаке и Салавате — ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как «черное небо». Синоптики спрогнозировали, что неблагоприятная ситуация будет наблюдаться до 20:00 6 мая.

Согласно требованиям, при объявлении НМУ все предприятия должны снижать вредные выбросы в атмосферный воздух не менее чем на 20%.

