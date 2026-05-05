Минтранс раскрыл число аэропортов, где действуют ограничения

Шесть российских аэропортов временно по состоянию на 14:00 мск не принимают и не отправляют рейсы на фоне ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), а также воздушные гавани Геленджика, Калуги (Грабцево), Костромы (Сокеркино), Нижнего Новгорода (Чкалов) и Череповца.

Минтранс подчеркивает, что гражданская авиация находится под особым контролем. Ространснадзор усилил мониторинг соблюдения прав пассажиров. Инспекторы проверяют качество обслуживания, предоставление услуг и координацию действий между авиакомпаниями и аэропортами. Пассажирам предоставляют воду и мягкие коврики, а также доступ к бесплатным комнатам матери и ребенка.

В ночь на 5 мая в 15 российских аэропортах были введены временные ограничения, связанные с приемом и вылетом воздушных судов. Ограничения коснулись аэропортов Нижнего Новгорода, Пскова, Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска, Перми и Челябинска.

В Росавиации отметили, что такие меры вводятся для поддержания безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы задержано около 200 рейсов.

 
