В аэропортах Москвы задержано около 200 рейсов

Около 200 авиарейсов были задержаны или отменены из-за атак беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что во Внуково на прилет и вылет задерживаются 56 рейсов, десять отменены. В Шереметьево 61 рейс задержан, 28 точно не вылетят 5 мая.

«В Домодедово на прибытие и отправку задерживается 21 борт, еще несколько рейсов перенаправлены в Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск и другие города», — говорится в публикации.

Тем временем в справочной службе Домодедово рассказали журналистам, что аэропорт не смог принять три самолета. Речь идет о рейсах из Иркутска, Улан-Удэ и Якутска. Их перенаправили в другой московский аэропорт — Шереметьево.

Еще шесть самолетов должны были приземлиться во Внуково, но им также пришлось «уйти» на запасные аэродромы.

5 мая пресс-служба Росавиации заявляла о введении временных ограничений в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани приостанавливали прием и отправку самолетов. Позднее аналогичную меру приняли в отношении аэропорта Шереметьево.

Ранее перебои в работе аэропорта Сочи привели к задержке более полусотни рейсов.