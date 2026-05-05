Подмосковные врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

В Подмосковье врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который поступил в больницу с гвоздем в черепе. Об этом сообщает региональный минздрав.

Пациента с жизнеугрожающей травмой в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского доставила скорая помощь. Металлический стержень гвоздя вошел через нижнюю глазную щель и остановился в основной пазухе. Хуже всего всего была близость к крупным сосудистым сплетениям — одно неверное движение угрожало сохранению жизни пациента.

Собрался консилиум из офтальмологов, отоларингологов и нейрохирургов. Выработав тактику, медики предельно аккуратно извлекли инородное тело. Затем хирурги ушили рваную рану склеры глазного яблока.

Специалистам удалось сохранить пациенту не только жизнь, но и зрительную функцию. Мужчину уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее двухлетняя девочка чуть не лишилась уха из-за горячей котлеты.