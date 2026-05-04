В Москве двухлетняя девочка чуть не лишилась уха из-за горячей котлеты

В Москве спасли ухо двухлетней девочки, которая чуть не лишилась его из-за горячей котлеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Инцидент случился на домашней кухне. Ребенок случайно прижал раскаленную котлету, упавшую с противня, к голове. В стационар ее после этого доставили с термическим ожогом третьей степени. Поражение затронуло ушную раковину, область за ней, а также щеку и предплечье.

Хирурги приняли решение не оперировать ребенка. Они сделали ставку на заживляющие повязки и коллагеновое покрытие — материал надежно защищал рану от инфекций и ускорял регенерацию. В результате врачам удалось избежать некроза и грубых деформаций.

Девочку выписали домой с полностью восстановленным кожным покровом. Дальше ей предстоит наблюдение у реабилитолога.

