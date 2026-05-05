Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог назвала причины роста ментальных расстройств у детей

Психолог Метелева: дети начали чаще сталкиваться с ментальными расстройствами
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня несовершеннолетние чаще сталкиваются с ментальными расстройствами и обращаются за профессиональной помощью, чем несколько лет назад. Об этом газете «Известия» сообщила клинический психолог Татьяна Метелева.

По словам эксперта, раньше на прием к специалистам приходили в основном дети подросткового возраста. Однако сейчас увеличилось число обращений в 9-10 лет. При этом одной из самых распространенных причин является нарушение поведения, особенно по типу отклоняющегося, девиантного поведения.

Психолог подчеркнула, что особенно быстро родители замечают изменения в поведении детей с пристрастием к вейпам. Уже к девятому и десятому классу школы у подростков появляются сформированные зависимости, такие как никотиновая или игровая.

«Параллельно встречаются тревожные расстройства, эмоциональная нестабильность, а также выраженные поведенческие трудности. Ребенок уже в 9–10 лет становится практически неуправляемым — грубит и хамит родителям, устраивает истерики», — подчеркнула специалист.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого предупреждал, что одними из ключевых ошибок взрослых в общении с подростком становятся гиперопека, манипуляции и грубые оценки его внешнего вида. По словам эксперта, подобное отношение только усугубляет подростковый кризис.

Ранее родителям объяснили, когда соцсети становятся опасными для подростков.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!