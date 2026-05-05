Школьник из Петрозаводска помочился в детскую коляску и попал на видео

В Петрозаводске подростки хулиганили в подъезде и справили нужду в коляску

В Петрозаводске школьник помочился в детскую коляску, оставленную в подъезде. Видео инцидента появилось в группе местного провайдера «Ситилинк» во «ВКонтакте».

ЧП произошло в многоэтажке на Оборонной улице. На записи с камеры видеонаблюдения, предоставленной жильцами, видно, как двое мальчиков садятся на чужие велосипеды и бросают их на пол.

Затем один из подростков подошел к детской коляске и помочился в нее. Местые жители опознали малолетних хулиганов, по их словам, мальчики учатся в соседней школе. В полиции начали проверку в отношении несовершеннолетних. Грозит ли им какая-либо ответственность, не уточняется.

В апреле подростки топором разгромили чужой дом и детскую площадку в поселке Крутой Пермского края. После этого они залезли в автомобиль, достали два огнетушителя и распылили их на площадке. Услышав замечание в свой адрес, один из юношей взял топор, второй — монтировку, они начали угрожать местным жителям. Хулиганов спугнула собака. Очевидцы произошедшего обратились в экстренные службы, личности подростков устанавливаются.

Ранее в Каспийске двое подростков напали на ребенка с инвалидностью и пытались украсть велосипед.