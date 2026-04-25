В Каспийске двое подростков напали на ребенка с инвалидностью и пытались украсть велосипед

В Дагестане два подростка без повода избили ребенка с аутизмом. Об этом сообщила Гаяна Гариева, пресс-секретарь МВД по республике.

Инцидент произошел днем 16 апреля в Каспийске. Как рассказал отец пострадавшего, его сын, имеющий инвалидность, катался на велосипеде в парке. Пока он ждал родителей на лавочке, школьники начали дразнить его, угрожать и требовать отдать им транспорт.

Ребенок закричал и заплакал, но нападавшие повалили его на землю и стали бить. Хулиганов прогнал прохожий. Родители нашли сына с окровавленным лицом. Отец пытался догнать подростков, но те уехали на электросамокате.

У мальчика диагностировали ушибы, ссадины и сотрясение мозга, сейчас он восстанавливается дома.

Личности нападавших установили и доставили их с родителями в отдел. Школьники признались в содеянном, но заявили, что драка была случайной. СК РФ по Дагестану возбудил дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж») за попытку похитить велосипед. Ведется следствие.

