В Пермском крае подростки топором разгромили чужой дом и детскую площадку

Полиция Верхней Пышмы устанавливает личности двух подростков, которые в ночь на 26 апреля устроили погром в чужом доме и на новой детской площадке. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в поселке Крутой, по словам местных жителей, двое молодых людей ворвались в чужой дом и вытащили оттуда ковер. Затем хулиганы разбили уличные фонари на новой детской площадке. После этого они залезли в автомобиль, достали два огнетушителя и распылили их на площадке. Когда односельчане сделали им замечание, подростки не успокоились.

Один из них взял топор, второй — монтировку, они начали угрожать местным жителям. Хулиганов спугнула собака. Очевидцы произошедшего обратились в экстренные службы, по факту произошедшего проводится проверка, личности подростков устанавливаются.

До этого во Владивостоке подростки разгромили обувной магазин, а затем заперли в нем продавщицу. На свободу женщине помог выйти охранник. Пострадавшая зафиксировала полученные телесные повреждения в травмпункте и написала заявление в полицию.

Ранее липчанин лопатой разнес чужую иномарку из-за парковки.