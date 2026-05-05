Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Суд в Москве избрал меру пресечения правозащитнику Пономареву

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Хорошевский суд Москвы заочно заключил под стражу правозащитника Льва Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

4 мая 2026 года суд заочно арестовал Пономарева на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания в РФ.

Пономарев был внесен в реестр иноагентов в декабре 2020 года и стал одним из первых, кого оштрафовали в России за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. В апреле 2022 года правозащитник покинул Россию, после чего МВД объявило его в розыск. Правозащитник ранее возглавлял движение «За права человека», которое Минюст в 2019 году также объявил иноагентом, позже эта организация была ликвидирована.

В конце апреля столичные суды вынесли три административных штрафа на общую сумму 750 тысяч рублей в отношении Евгения Писемского, который признан иноагентом в России. Штрафы были наложены за опубликованные в его Telegram-канале материалы, содержащие информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях.

Ранее блогер Штефанов раскрыл, что обсуждают в чате иноагентов.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!