Суд в Москве избрал меру пресечения правозащитнику Пономареву

Хорошевский суд Москвы заочно заключил под стражу правозащитника Льва Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

4 мая 2026 года суд заочно арестовал Пономарева на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания в РФ.

Пономарев был внесен в реестр иноагентов в декабре 2020 года и стал одним из первых, кого оштрафовали в России за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. В апреле 2022 года правозащитник покинул Россию, после чего МВД объявило его в розыск. Правозащитник ранее возглавлял движение «За права человека», которое Минюст в 2019 году также объявил иноагентом, позже эта организация была ликвидирована.

В конце апреля столичные суды вынесли три административных штрафа на общую сумму 750 тысяч рублей в отношении Евгения Писемского, который признан иноагентом в России. Штрафы были наложены за опубликованные в его Telegram-канале материалы, содержащие информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях.

