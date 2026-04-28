ЛГБТ-активисту иноагенту Писемскому грозит уголовное дело в России

Столичные суды вынесли три административных штрафа на общую сумму 750 тысяч рублей в отношении Евгения Писемского, который признан иноагентом в России. Штрафы были наложены за опубликованные в его Telegram-канале материалы, содержащие информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Писемский Евгений Александрович трижды признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что за каждое правонарушение ему назначен штраф в размере 250 тыс. рублей.

Кроме того, правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела против него.

Писемский является основателем объединения, которое занималось вопросами однополых браков и ЛГБТ-пропагандой («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

